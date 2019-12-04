هروب فتاة قطرية من بلدها وتطلب اللجوء في بريطانيا .. ما القصة ؟

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لفتاة قطرية تكشف عن هروبها من دولة قطر وطلب اللجوء في بريطانيا والدوافع من وراء قيامها بذلك وتتحدث عن الحقوق المسلوبة من المرأة في قطر .
فقالت أن المرأة القطرية غير مسموح لها بالقيادة ولكي يتم ذلك لابد من وجود تصريح من ولي الأمر والكثير من الأهالي يرفضوا قيادة السيارات للبنات أو النساء .
وأيضا عدم السماح للمرأة بالعمل في الجهات الحكومية إلا بموافقة ولي الأمر .. وأضافت قائلة : ” عدم السماح للمرأة غير المتزوجة بالسفر خارج الدولة إلا بتصريح سفر عبر برنامج إلكتروني أو إصدار ولي الأمر تصريحا لها ” .
وأكدت على أن ولي الأمر يمكنه منعها من السفر بإذن من النيابة العامة إذا كانت متزوجة أو تعدى عمرها ال 25 عاما .
وتحدثت أيضا إنه من ضمن الحقوق التي ترى إنها مسلوبة من المرأة القطرية كذلك هو عدم تمكن المرأة من حجز غرفة في فندق بمفردها إلا إذا كانت تبلغ 32 عاما من العمر أو أكثر .
وتابعت قائلة : ” ليس هناك نظام حماية قانوني للطفل والمرأه في قطر .. كل ما يوجد هو تعهد أسخف من السخيف لا يعاقب المعنف أن خالف التعهد ” .
ثواني قبل الإقلاع الى بلد الحرية .. pic.twitter.com/20PciHhlHR
— Bird Above Clouds 🇶🇦🇬🇧 (@Birdaboveclouds) November 25, 2019
هروب #نوف_بنت_قطر من الدوحة إلى لندن
وقدمت لجوء انساني بسبب ظلم واضطهاد حقوق المرأة في قطر
نظام قطر النسخة العربية من إيران في التعامل مع المرأة وانتهاك حقوقها.
مهما كان راي هذه البنت بكل بقاع الأرض يهمنا أن تصل لحقها في قطر.
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— Amjad Taha أمجد طه (@amjadt25) December 3, 2019