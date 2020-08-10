أجرى الإعلامي اللبناني ” هشام حداد ” مداخلة هاتفية لإذاعة ” لبنان الحر ” أعرب من خلالها عن ندمه الشديد على 20 عاما كان يدعم فيها الرئيس اللبناني ” ميشال عون ” بانتمائه إلى التيار الوطني الحر .
حيث وصف هشام حداد الرئيس اللبناني بإنه “رجل الأوهام ” ويعمل للمنصب فقط فقال : ” 20 سنة من حياتي كنت حمار لإني صدقت بائع الأوهام الأول .. ما خلى وهم ما خلى كذبة ما خلى حلم ما باعلنا إياه ” .
وتابع : ” عم بيشتغل لهدف واحد هو المنصب ما في غيره بس لا يموت وينذكر بالتاريخ إنه كان رئيس الجمهورية غير هيك ما كان فيه هدف آخر ” .
وأضاف هشام حداد : ” جر آلاف من الناس لم أكن المخدوع الوحيد بس الحمد لله كنت من الواعيين القلائل .. عقلي براسي وأنا ما بمشي على العمياني ” .
والنعم ههههههههههههههه
الحمد لله تطورت وصرت هههههههههههههههه بغل ، فهذه نقلة تاريخية جينية كبرى ههههههههههههههههههه كل واحد يطقطق شوية بسامير عامل الي نفسه حداد ههههههههههههه وكل واحد تبع تسليك مواسير ماء ثقيل صار يطلق على نفسه المهندس ههههههههههههههههه شنو هذه الدنيا ؟
ماذا تقول أنت؟