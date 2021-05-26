تُؤثر ال​رياضة​ بشكل إيجابي على المزاج، وخلال فترة الحيض قد يتعكر مزاج ​السيدة​، لذلك فإن الحركة ستُساعد على ​تحسين المزاج​ وعلى تخفيف ألم البطن الناجم عن الدورة الشهرية، ولكن عند اقتراب موعد الدورة الشهرية يهيئ ​هرمون​ البروجسترون الرحم لهذه الفترة، فتشعُر السيدة بضعف جسمها وعدم قدرتها على القيام بأيّ مجهود، ولكن هذا لا يجب أن يكون مانعاً من ​ممارسة الرياضة​، فالرياضة مهمة في كُلّ الأوقات ولكن من الأفضل ألا تتم ممارسة أي رياضة شاقّة في فترة الحيض، وأفضل رياضة يمكن القيام بها هي ​المشي السريع​ صباحاً في الهواء الطلق.

​نصائح​ عند ممارسة الرياضة في فترة الدورة الشهرية

إن الرياضة الشاقة سوف تزيد من كمية الدم الذي تفقده المرأة، كما أنهّا قد تزيد من حدة تقلّصات البطن التي قد تُصاحب حدوث الطمث، لهذا فإن طبيعة الجسم وكذلك غزارة الدم هما من أهم العوامل التي تحدّد قدرة السيدة على ممارسة الرياضة، ولكن كي لا تتعرض السيدة لهذه المشاكل، عليها استبدال التمارين المرهقة بتمارين أخرى خفيفة، وهذه بعض النصائح التي يجب القيام بها خلال فترة الحيض عند ممارسة الرياضة:

شرب كميات كبيرة من الماء.

تقليل الملح في الطعام، فالملح يزيد من التقلصات التي تحدث خلال الدورة الشهرية.

تناول الطعام الصحي الغني بعنصر الحديد، إذ انه يقل في ​جسم المرأة​ خلال هذه الفترة، وهناك الكثير من هذه الأطعمة مثل: اللحوم الحمراء، البيض، اللوز، السبانخ، ويُمكن تناول المكمّلات الغذائية التي تحتوي على عنصر الحديد ولكن بعد استشارة الطبيب.

التوقّف عن الرياضة عند الشعور بالإرهاق،

فطبيعة الجسم تختلف من سيدة لأخرى لذلك من المهم مراعاة طبيعة الجسم وحاجاته.

إن كانت السيدة ممن يمارسن رياضة حمل الأثقال فيجب القيام بالتمرينات بواسطة الأثقال الخفيفة خلال الدورة الشهرية، حيثُ تعاني الكثيرات ممن يمارسن الرياضات الصعبة باستمرار من انقطاع الطمث، وعدم انتظام الدورة الشهرية خصوصا اذا ما اقترن ذلك مع عدم تناول ​طعام صحي​، وقد يصل الأمر الى الاصابة بهشاشة العظام.