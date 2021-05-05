كشفت ” نور عمرو دياب ” إبنة الفنان ” عمرو دياب ” والفنانة ” شيرين رضا ” عن إمكانية دخولها مجال التمثيل وتفكيرها في ذلك من خلال إجاباتها على أسئلة متابعيها حول هذا الأمر .

فأشارت نور عمرو دياب إلى أنها لم تخطط لهذا الأمر بالوقت الحالي وفي حال قررت دخول عالم التمثيل على خطى والدتها فإنها ستحصل على الدورات التي تجعلها مؤهلة للعمل بالمجال الفني .

ووجهت نور سؤالا إلى متابعيها إذا كانوا يريدون مشاهدتها وهي تمثل أم لا .. وأضافت أنها تعمل حاليا على مشروعها الخاص في تصميم الأزياء ومن المقرر أن تطلق علامتها الخاصة قريبا .

وأكدت على أن تصميم الأز ياء من أهم أنشطتها في الحياة حالياً .. وأن من هواياتها التي تستمتع بها الرقص والدراسة وتعلم اللغات الجديدة وكذلك تحب أفلام مارفيل ولعب ألعاب الفيديو والنوم كثيرا .