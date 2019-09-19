هل تقضمون أظافركم من دون انتباه؟.. إليكم حيلة تخلصكم من هذه العادة

يعاني بعض الأشخاص من عادة قضم الاظافر السيئة مع ما يمكن أن تسببه من مشاكل في أصابع اليدين والأسنان.

وقد لا يتمكن الكثير من هؤلاء من التخلص من هذه المشكلة بسهولة. ولمساعدتهم يمكن تقديم بعض الحيل السهلة ومنها فرك الأصابع بالثوم. وفي هذه الحالة يمكن الرائحة أن تنبه الى ضرورة عدم القيام بهذه العادة.

كذلك يمكن تناول كوب من خلاصة عشبة الفاليريانا التي تعتبر مهدئاً طبيعياً يساعد على التخلص من التوتر الذي يدفع إلى قضم الاظافر.

ومن الحيل التي يمكن اللجوء إليها فرك الأظافر بالألوي فيرا الذي يتمتع بمذاق لا يمكن احتماله.

والأهم أن يتم تحديد المواقف التي تحث على قضم الأظافر من أجل التعامل معها بطريقة هادئة ومن دون الشعور بالضغط النفسي والتوتر.