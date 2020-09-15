نشر الحساب الرسمي لشركة “نوتيلا” على موقع “تويتر”، توضيحًا بشأن التغريدة المثيرة للجدل والتي أكدت أن منتجات الشركة “غير حلال”، وهو ما سبب صدمة في الدول الإسلامية.

وقال حساب “نوتيلا” على “تويتر”: “جميع (نوتيلا) التي تباع في جميع أنحاء العالم مناسبة للاستهلاك الحلال، وأكثر من 90% من المصانع التي تنتج نوتيلا حاصلة على شهادات حلال من قبل طرف ثالث”. وختمت شركة “نوتيلا” بطمأنة المسلمين حول العالم، بقولها: “نحن بصدد التصديق على باقي المصانع، ونعتذر عن الخطأ الذي ورد في تغريدتنا السابقة”.

All Nutella sold worldwide is suitable for Halal consumption. Over 90% of the industrial plants producing Nutella are already Halal certified by a third party and we are in the process of certifying the remaining plants. We apologize for the mistake made in our earlier tweet. — Nutella (@NutellaUSA) September 14, 2020

No, they are not halal. — Nutella (@NutellaUSA) September 13, 2020

وكانت نوتيلا قد اثارت موجة كبيرة من الجدل بعد تغريدة اجابت فيها عن سؤال ان كانت منتجاتها حلال بشكل صريح: “كلا، ليسوا حلال”.