نشر الحساب الرسمي لشركة “نوتيلا” على موقع “تويتر”، توضيحًا بشأن التغريدة المثيرة للجدل والتي أكدت أن منتجات الشركة “غير حلال”، وهو ما سبب صدمة في الدول الإسلامية.
وقال حساب “نوتيلا” على “تويتر”: “جميع (نوتيلا) التي تباع في جميع أنحاء العالم مناسبة للاستهلاك الحلال، وأكثر من 90% من المصانع التي تنتج نوتيلا حاصلة على شهادات حلال من قبل طرف ثالث”. وختمت شركة “نوتيلا” بطمأنة المسلمين حول العالم، بقولها: “نحن بصدد التصديق على باقي المصانع، ونعتذر عن الخطأ الذي ورد في تغريدتنا السابقة”.
وكانت نوتيلا قد اثارت موجة كبيرة من الجدل بعد تغريدة اجابت فيها عن سؤال ان كانت منتجاتها حلال بشكل صريح: “كلا، ليسوا حلال”.