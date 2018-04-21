هل يؤثر وجود البواسير على العلاقة الجنسية عند المرأة والرجل؟

إختلفت الآراء حول تأثير ​​البواسير​​ على العلاقة الجنسية. فعند المرأة لا يؤثر وجودهم على الجماع إلا في حالة واحدة فقط وهي ان كانت الحالة النفسية للمرأة سيئة أو إذا كانت تشعر بآلام شديدة من البواسير.

أما بالنسبة للرجل، فهناك آراء مختلفة. لا يوجد دليل علمي يثبت وجود علاقة بين البواسير والجماع لكن بما هو بديهي أنه مع مراحل البواسير المتقدمة التي يكون بها ألم مستمر يؤثر ذلك على الحالة النفسية للرجل وبالتالي على أدائه ​الجنسي.

ولا تؤثر البواسير على الحالة النفسية فقط، بل هناك من يرى أنه عند حدوث استثارة للرجل تشد أعضاؤه التناسلية بشدة مما يزيد من الشعور بالآلام في البواسير ليعكر صفو ​العلاقة الحميمة​ والحالة المزاجية للرجل.