تلجأ الكثير من السيدات على اختلاف اعمارهن إلى عمليات التجميل لإخفاء عيب ما أو الظهور في وضع أفضل مما هي عليه، ورغم ذلك قد لا تقدم السيدات على ذلك خوفًا من أن يكون ذلك حرام شرعًا.

ووجهت سيدة مصرية سؤالاً لدار الافتاء تقول فيه: “هل يجوز للزوجة المُسنة عمل عمليات تجميل لأجل زوجها؟”. وقال الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال مقطع فيديو على القناة الرسمية للدار على اليوتيوب، إنه يجوز للمرأة أن تجري عمليات التجميل إذا كان بهدف أن تتزين لزوجها وأضاف أمين الفتوى، أن عدم الممانعة في إجراء العمليات مرتبط بأن يكون الهدف الزوج فقط.

وأجاب الشيخ محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في سؤال سابق تقول فيه سائلة: “ما حكم الشرع فى إجراء عمليات التجميل؟”. وقال “شلبي” خلال البث المباشر للصفحة الرسمية لدار الإفتاء عبر موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”: “إن عمليات التجميل إذا كانت لعلاج مرض معين كإعادة العضو المصاب لوضعه الطبيعي، أو لإزالة تشوهات وكان هذا إقرار من الطبيب فهذا جائز ولا حرج في ذلك”. وأضاف: “أما عمليات التجميل لمجرد التجميل فقط دون أي داعي فهذا لا يصح”.