هندي يقتل والدته بفأس ويطهو مخها !!

في جريمة بشعة هزت قرية ” بوتالدا ” بمدينة ” تشهاتيسجاره ” في الهند يوم الثلاثاء الماضي التي شهدت قيام شاب هندي يدعى ” سيتارام إيرون ” يبلغ من العمر 32 عاما بقتل والدته التي تدعى ” فولباي ” وتبلغ من العمر 50 عاما وبعد قتلها قام بطهو دماغها في مقلاة ليأكلها .

وذكرت صحيفة ” ديلي ميل ” البريطانية أن إيرون معتاد على السكر وغالبا ما يعود إلى المنزل في حالة سكر .

ويوم الحادث طلب من والدته مالا لشراء الكحول وعندما امتنعت عن إعطائه المال الذي يطلبه استشاط غضبا وتوجه لإحضار فأسا حادا وضرب رأس والدته به .

ولم يكتف بذلك بل قام بعد ذلك بفتح رأسها وأخرج مخها وبدأ بطهوه في مقلاة .

واكتشفت الواقعة شقيقة زوجته التي حضرت وشهدت ما حدث وبمجرد رؤيتها قام إيرون بالهروب من المكان .

ولكن تمكنت الشرطة من تعقبه واعتقاله يوم أمس الأربعاء حيث وجدوه مختبئا في مكان قريب من موقع الحادث وملابسه ملطخة بالدماء .

وفي البداية زعم إيرون إنه مختل عقليا وهو ما دفعه إلى القيام بذلك ولكن مع استجوابه وإجراء التحقيق معه اعترف بالجريمة ورفعت الشرطة دعوى ضده .