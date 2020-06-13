أثارت ” هند الحناوي ” طليقة الفنان المصري ” أحمد الفيشاوي ” ووالدة إبنته لينا الجدل خلال الساعات القليلة الماضية بعد تصريحاتها التي أدلت بها في لقاء لها مع برنامج منصات على شاشة ” سكاي نيوز عربية ” .

والتي تحدثت فيه قضية نسب جديدة لزوجة تزوجها أحمد الفيشاوي ولجأت إلى هند الحناوي لمساعدتها .. وأن هذا الزواج أثمر عن طفل يدعى ” تيتوس ” والتي تداولت لينا الفيشاوي صورا معه في الآونة الأخيرة .

فقالت هند الحناوي : ” إنه منذ 9 سنوات تعرفت ابنتي لينا خلال زيارة لأبيها على سيدة ألمانية اتضح فيما بعد أنها زوجته .. وكانت هذه السيدة رحلت وهي حامل ” .

وتابعت : ” ثم تواصلت معي هذه السيدة من خلال انستجرام وزراتني العام الماضي .. والتقطت لينا صورا مع أخيها لكن أمه رفضت عرض أي صور لإبنها مع إبنتي علنا على مواقع التواصل الإجتماعي ” .

وأضافت : ” منذ إسبوعين تواصلت معي السيدة وقالت إنها موافقة على عرض الصور .. ولينا على علاقة جيدة جدا مع أخيها والطفل يبلغ من العمر ثمانية أعوام ونحن معترفون به ” .

وأشارت هند إلى أنها ساعدت السيدة في التعرف على محاميها لاتخاذ الإجراءات القانونية لإثبات نسب الطفل .

يذكر أن في عام 2005 كانت هند الحناوي بطلة قضية أثارت الرأي العام المصري بشأن إثبات نسب طفلة كانت تبلغ أربعة أشهر وقالت إنها ثمرة زواج سري قصير بينها وبين أحمد الفيشاوي .. غير أن الفيشاوي كان يصمم على نفي العلاقة ثم اعترف بإبنته في نهاية المطاف .