خرجت الناشطة السعودية ” هند القحطاني ” ببث مباشر عبر أحد حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي .

وخلال البث المباشر تلقت هند تعليقا من أحد المتابعين يهددها فيه بقطع رأسها بالسيف فكتب : ” رقبتك تصلح للسيف ” .

الأمر الذي أثار استياء وغضب هند القحطاني وعلقت على ذلك قائلة : ” برافو أحد عناصر الإخوانجية يعني صراحة نحن سعداء بوجود هذه العقليات الرجعية المختلة أعداء الإنسانية والبشرية نسعد بتواجدها في مجتمعنا ” .

وتابعت : ” أنت قنبلة موقوتة .. أنت تحمل الفكر الإخوانجي المتطرف أنت خطر على المجتمع .. أنا صراحة هدول اللي يقولولي هالكلام أطالب الحكومة السعودية أن تتخذ إجراءات معهم ” .

وأضافت : ” أنا بعيدة عنهم خاصة أنتم لا تسوون لي شيء لكن أنتم خطر على الدولة ” .

ثم قامت هند القحطاني بنشر الحساب الخاص بهذا المتابع الذي تلقت منه هذا التعليق واصفة إياه بالمجرم فكتبت المجرم حسين الرفاعي ” .