نشرت الناشطة السعودية ” هند القحطاني ” مقطع فيديو عبر أحد حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي ترد من خلاله على الشائعات التي ترددت حولها مؤخرا عن قيامها بتعنيف أطفالها جسديا .

حيث استنكرت هند القحطاني هذه الشائعات داعية أن ينتقم الله من مطلقيها التي وصفتهم بأنهم ” مرضى نفسيين ” .

فقالت في مقطع الفيديو : ” في قلة من متابعيني هم قطرة من بحر لكن مهووسين بالاعتداء علي بالظلم وإطلاق الشائعات ويقولون أشياء مالها أساس من الصحة .. الله يزيدكم انشغالا بي وينتقم منكم ” .

وتابعت : ” تصوروا من هوسهم بيقولوا عليا إني بعنف أطفالي جسديا .. يعني مثلا وأنا بصور بيكون حد من أولادي جنبي وأنا بصور على طبيعتي هما ينزلون صور أو فيديو بالحركة البطيئة إنه مثلا قرصت بنتها أو ضرباها على ظهرها شدت شعرها ونفس الشيء لما طلعت مع معتز قالوا قرصة ولدها ” .

وأضافت هند القحطاني : ” يعني ايش هذا الظلم والافتراء هذا .. يعني انتوا هتكونوا أحرص على عيالي مني .. ألا لعنة الله عليكم والله لا يوفقكن أسالها من الله الله ينتقم منكم ويرسل لكم من يظلمكم ليلا نهارا ويفضحكم بين العالمين كذب وافتراء ” .

واختتمت حديثها قائلة : ” ويش هالكلام الفاضي ما حدا يزايد على حبي لأطفالي .. هدول عيالي كل حياتي أحبهم وأموت فيهم تتهموني إني أعنف أطفالي يا مرضى يا مجانين .. هدول عيالي عندي بالدنيا وما فيها نور عيوني .. أقسم بالله لو عيالي مو معي أموت قهر ” .