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هولندا تكشف عن قرار غريب بنيتها في تغيير اسمها .. ما السبب ؟

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كشفت بوابة ” Adformatie ” الإخبارية عن قرار الحكومة الهولندية بتغيير اسم البلد والامتناع عن استخدام إسم هولندا .

ويأتي هذا القرار نظرا للصورة السيئة التي باتت مقترنة في الأذهان بهذه التسمية .. فالتسمية الحالية تقترن في أذهان السياح بالمخدرات وبحي أمستردام المعروف بالفوانيس الحمراء .

وأوضحت السلطات الهولندية أن هذه الخطوة تأتي في إطار قرار السلطات بتحديث البلد .

ولم يتم الإعلان عن الإسم الجديد حتى الآن ولكن كشفت السلطات الهولندية عن نيتها للترويج للتسمية الجديدة في المحافل الدولية مثل مسابقة ” يورو فيجن 2020 ” .. وكذلك عن طريق منتخب كرة القدم .

 

 

 

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