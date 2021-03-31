أعلن الفريق ” أسامة ربيع ” رئيس هيئة قناة السويس في مداخلة هاتفية لبرنامج ” حديث القاهرة ” المذاع على قناة القاهرة والناس عن احتجاز طاقم السفينة التي جنحت بقناة السويس لحين الانتهاء من التحقيقات في الحادث .

وأشار أسامة ربيع إلى أن هذا الاحتجاز يتمثل في منع هبوط أو صعود أي شخص من وإلى السفينة مبررا ذلك حتى لا يحدث أي تغيير في طاقم السفينة لأن الجميع سيتم استجوابه خلال التحقيقات التي سوف تستغرق من أسبوع إلى 10 أيام .

وأضاف أن هناك عدم تعاطٍ مع الطلبات التي قدمتها الهيئة للسفينة الجانحة والشركتين المالكة والمشغلة لها ولا يعلم إذا ما كانوا سينفذون الطلبات المقدمة لهم أم لا .

وتابع رئيس هيئة قناة السويس : ” كل ما يحدث خلال فترة الإبحار يكون مسجلا وتحفظنا على هذه الأشياء وتم منع أي أحد من تفريغ الشرائط بناءا على متطلبات التحقيق ” .

وفيما يتعلق بجهود تعويم السفينة الجانحة قال أن السفينة تعمل بشكل طبيعي وجميع محركاتها سليمة وأنها تحتوي على 18 ألف حاوية تم تعويمها دون حدوث أي تلف في إحدى هذه الحاويات .