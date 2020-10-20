نشرت الإعلامية اللبنانية ” هيلدا خليفة ” مقطع فيديو لها عبر أحد حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي أعلنت من خلاله عن عودتها إلى الظهور الإعلامي من جديد بعد غياب دام لسنوات .

حيث كشفت هيلدا خليفة في مقطع الفيديو عن تقديمها لحفل إفتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة والمقرر إنطلاقه يوم الجمعة المقبلة بمركز الجونة للمؤتمرات والثقافة .

وأعربت هيلدا عن سعادتها بهذه التجربة وحماسها مشيرة إلى أن المهرجان سيكون مميزا ومختلفا عن باقي السنوات .

يذكر أن النسخة الرابعة لمهرجان الجونة ستنطلق في 23 أكتوبر الجاري وتستمر حتى 31 أكتوبر بمشاركة 65 فيلما متنوعا في جميع المسابقات من 42 دولة .