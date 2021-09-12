أثار رئيس حزب “التوحيد العربي” في لبنان وئام وهاب موجة من الغضب من مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان بعد حديثه عن سؤاله رئيس الجمهورية ميشال عون ان كان لبنان “بلد دعارة”.

وقام وئام وهاب، خلال حوار تلفزيوني على قناة “الجديد”، أنه سأل رئيس الجمهورية ميشال عون قائلا له “بدنا نحدد نحن بلد شو، اذا بلد سياحة لها شروطها بلد صناعي او زراعي له شروطه”.

هوي فعلا بلد دعارة، بس ما تجيبو حدا، العاهرين منّو وفيه. https://t.co/yQBvZFDgN8 — أماني جحا (@amanie_geha) September 12, 2021

وتابع “اذا بلد دعارة بدنا نجيب عشرة الاف وحدة حلوة من روسيا واوكرانيا”.

وقد اثار كلام وهاب موجة من الجدل والغضب على مواقع التواصل الاجتماعي حيث اعتبر بعضهم ان كلامه اهانة للبنان وعنصرية ضد روسيا واكرانيا حيث قال احدهم: “كيف يعني اذا لبنان بلد دعارة بنجيب ١٠،٠٠٠ واحدة من روسيا او اوكرانيا، كيف كيف مش عم بفهم روسيا واوكرانيا مخرجة اهم الدكاترة بلبنان ومعظمهم مزوج من هونيك، روسيا من اقوى الدول بالعالم، ليش العنصرية ليش شوفة الحال ولاك عشو، نحن اوطى شعب بالمجرة.”.

كيف يعني اذا لبنان بلد دعارة بنجيب ١٠،٠٠٠ واحدة من روسيا او اوكرانيا، كيف كيف مش عم بفهم روسيا واوكرانيا مخرجة اهم الدكاترة بلبنان ومعظمهم مزوج من هونيك، روسيا من اقوى الدول بالعالم، ليش العنصرية ليش شوفة الحال ولاك عشو، نحن اوطى شعب بالمجرة. — حسن مرعي (@MerhiHassan) September 12, 2021

لمتى لح تبقى الوسائل الإعلامية عم تستقبل هالفئة الحيوانية الفاسدة واللا أخلاقية!!

فقط في لبنان…الفساد والغباء والحقارة والنذالة وقلة الدين والأخلاق عنوان الحوار بين المسؤولين والزعماء!!#المقرف_وئام_وهاب#تفه pic.twitter.com/Vope6hDLRV — Aycha Al Ali (@AychaAlAli1) September 12, 2021