علق الإعلامي المصري ” وائل الإبراشي ” في برنامجه التاسعة على الجدل المثار حول إطلالات بعض النجوم على السجادة الحمراء خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته البعض .

حيث تحدث وائل الإبراشي عن تعمد البعض في الظهور بإطلالة تثير الجدل وتحدث ضجة مشيرا إلى أن ما سيسأل عليه الفنان في نهاية مسيرته هو حصيلة أعماله الجيدة التي قدمها وليس ملابسه أو حركاته .

فقال : ” اللي هتسأل عليه في النهاية إحنا بنعتز بفاتن حمامة رشدي أباظة فريد ششوقي زكي رستم محمود المليجي بما قدموه محدش قال ابدا هي فساتين فاتن حمامة ولا بدل رشدي أباظة عاملة إيه ” .

وتابع : ” لكن تبص تلاقي فستان فلانة سيطر على المشهد مش فيلم أو مسلسل فلانة ومش عايز أقول اسماء لكن فيه حد كده كل شغلانته إني أعمل فستان يعمل ضجة أو أعمل حركة تعمل ضجة ” .

وأضاف وائل الإبراشي مستشهدا بالفنان ” رامز أمير ” الذي قام ببعض الحركات الرياضية في ظهوره بالمهرجان فعلق عليه قائلا : ” رامز بيقول أنا بلعب تايكوندو يبقا تلعبه في ساحة التايكوندو .. بتلعب ملاكمة تبقا في ساحة الملاكمة مش هروح مهرجان فني واضرب لي خمسة ستة وأقول أصل أنا بلعب ملاكمة ” .

وأشار الإبراشي إلى أن لفت الأنظار سواء بالفساتين أو الحركات أصبحت ظاهرة أو السمة الأساسية في المهرجانات .

واستكمل : ” مفيش حد بيقول إنه الناس متلبسش الفساتين الأنيقة لكن لما يبقى الفستان معمول عشان يعمل ضجة بسبب إنه ربع فستان أو إن مبين أجزاء كبيرة من الجسد يبقا ده له هدف تاني .. والفنان والفنانة هتتحاسب على حصيلة أعمالك الفنية مش حصيلة فساتينك .. لفت الانتباه بيخلي حصيلتك هي شوية فساتين ” .