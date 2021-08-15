تحدث الإعلامي ” محمد الباز ” خلال حلقة برنامجه ” آخر النهار ” المذاع على قناة النهار الفضائية المصرية عن تطورات الوضع الصحي للإعلامي ” وائل الإبراشي ” خاصة في ظل تساؤلات الجمهور وقلق متابعيه حول حالته الصحية بعد فترة غياب طويلة منذ إصابته بفيروس كورونا .

فقال محمد الباز نقلا عن أحد الأصدقاء الذي تواصل مع الإعلامي وائل الإبراشي أن صحة الأخير في تحسن وصوته أفضل كثيرا عما سبق .. كما طلب من الجمهور أن يستمر في الدعاء له بالشفاء العاجل حتى يتمكن من العودة والظهور في وقت قريب .

كما وجه وائل الإبراشي رسالة إلى زملائه وأصدقائه الإعلاميين نقلها صديقا له بأن يطمئنوا الجمهور على وضعه الصحي ولا يثيروا القلق بأخبار غير صحيحة عنه وعلق على ذلك قائلا : ” متقلقوش الناس عليا ” .