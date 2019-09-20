وائل غنيم يوجه رسالة الى نجل السيسي ويتهمه بخطف اخيه!

اتهم الناشط المصري وائل غنيم اجهزة امنية مصرية بقيادة محمود السيسي، الضابط بالمخابرات العامة ونجل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بالوقوف وراء “خطف” أخيه حازم غنيم.

وأضاف وائل غنيم أنه تلقى تهديدات من المخابرات التي طالبته بضرورة التوقف عن نشر فيديوهات عبر صفحته على الفيسبوك ينتقد فيها الرئيس المصري ونظام الحكم في مصر.

ووجه وائل غنيم رسالة الن النظام في مصر مطالبا بالتواصل معه واطلاق سراح اخيه متوعدا انه اذا لم يحقق مطلبه فسيلجأ الى وسائل الاعلام الغربية.

وقال وائل غنيم في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “رسالة للنظام المصري ممثلا في محمود السيسي اللي خطف أخويا: قدامك ٤٨ ساعة للتواصل معايا للتهدئة وإلا هابدأ حملة متصاعدة في كل وسائل الإعلام الغربية لفضح اللي حاصل. والدتي فاقدة النطق بعد خطف ابنها وتكسير اوضة نومها وسرقة بفلوسها وموبايلها وباسبورها.”

رسالة للنظام المصري ممثلا في محمود السيسي اللي خطف أخويا: قدامك ٤٨ ساعة للتواصل معايا للتهدئة وإلا هابدأ حملة متصاعدة في كل وسائل الإعلام الغربية لفضح اللي حاصل. والدتي فاقدة النطق بعد خطف ابنها وتكسير اوضة نومها وسرقة بفلوسها وموبايلها وباسبورها. #savehazem — Wael Ghonim (@Ghonim) September 20, 2019

وأكد غنيم أن أخيه حازم طبيب أسنان، ولا علاقة له على الإطلاق بالعمل السياسي غير أنه لم يصدر أي توضيح رسمي من السلطات المصرية عن أسباب القبض على حازم.