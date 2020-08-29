انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو أثار صدمة في الشارع الأردني حيث يوثق زواج شابتين مثليتين .

وأشار المتابعون إلى أن الزواج قد تم في أحد المقاهي في شارع الجامعة بالأردن .. وتظهر الفتاتان في مقطع الفيديو وهما يحتضنان ويقبلان بعضهما البعض فيما يقوم شخص آخر من الحضور بتقديم الخواتم لهما .

وتسبب هذا الفيديو في موجة غضب عارمة بين المتابعين الذين تساءلوا حول كيفية حدوث أمر كهذا في الأردن وأين دور الحكومة من ذلك مطالبين بضرورة التحقيق في الواقعة وإلقاء القبض عليهما .

في حين نفى البعض الآخر أن يكون هذا الفيديو من الأردن .. ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من وزارة الداخلية الأردنية أو أي جهة اختصاص على فيديو زواج الفتاتين .

زواج فتاتين مثليتين في احد المقاهي في شارع الجامعة،



والفيديو مقزز و مُقرف



السؤال الي بدنا جواب عليه وين الحكومة عنهم ؟ #الأردن — احمد الزعبي (@AhmadAl12429785) August 26, 2020