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تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يوثق واقعة اعتداء وتطاول رئيس قطار ومحصل على مجند لعدم دفعه حق التذكرة ومحاولتهم إنزاله من القطار المتجه من المنصورة إلى القاهرة .

ويظهر في الفيديو رئيس القطار أثناء مشاجرته مع المجند والتنمر عليه وإهانة بدلته العسكرية بعبارات مثل : ” حوش النجوم اللى بتقع منك ” و ” هما ضاحكين عليك في المعسكر ” .

كما حاولا إجباره على خلع الكمامة التي كان يرتديها بحجة عدم تمكنهما من الإستماع إليه جيدا وطالبوه بدفع 22 جنيه حق التذكرة .

وأثناء ذلك رفضت إحدى السيدات الراكبين بالقطار إنزال المجند من القطار وتسليمه للشرطة العسكرية وصممت على دفع حق التذكرة نيابة عنه قائلة : ” اقعد يا إبنى أنا عندى 3 صبيان زيك ” .. ولكن المجند رفض وجمع المبلغ من جيوب حقيبته لرده لها .

وأثار مقطع الفيديو موجة غضب عارمة بين المتابعين الذين طالبوا بالتحقيق في الواقعة ومحاسبة رئيس القطار والمحصل على إهانة المجند والتنمر عليه .

وعلى جانب آخر أصدرت وزارة النقل المصرية بيانا إعلاميا أكدت من خلاله اعتذار وزير النقل وجميع العاملين في الوزارة عن قيام كمسارية القطار بالتجاوز في حق أحد ركاب القطار .

كما أكدت الوزارة على احترامها واحترام كافة العاملين في السكة الحديد لجمهور الركاب بوجه عام وكل أفراد القوات المسلحة والشرطة على وجه الخصوص .

وأوضح البيان أيضا إنه تم إيقاف مرتكبي الواقعة عن العمل وإحالتهم للتحقيق الفوري وإنه سيتم إعلان نتائج التحقيق فور الانتهاء منه .

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تعليق واحد

  1. بس الكمسرى عنده حق شغلة التحقق من وجود تذكرة مع كل راكب
    اللى مش من حقة هو اهانة الراكب

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