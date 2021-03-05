أعدمت مصلحة السجون المصرية بوزارة الداخلية، 4 مجرمين من أسرة واحدة، داخل سجن برج العرب في الإسكندرية.
ونفّذ حكم الإعدام بحق “محمد ر إ، 57 سنة، مزارع ومقيم بقرية فلسطين دائرة قسم شرطة العامرية، وأولاده الثلاثة شعبان محمد ر 27 سنة سائق، وحمودة م ر، 31 سنة عامل، وأحمد م ر، 30 سنة، لإدانتهم بقتل شقيقهم الرابع رمضان ر. وهو مزارع لسرقته، وجرى نقل الجثث إلى مشرحة كوم الدكة، تمهيدا لتسليمهم لذويهم لدفنهم.
وقد تم تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور قيادات سجن برج العرب، وعضو من النيابة العامة وطبيب شرعي، ومندوب من الأوقاف.
أعدمت مصلحة السجون المصرية بوزارة الداخلية، 4 مجرمين من أسرة واحدة، داخل سجن برج العرب في الإسكندرية.