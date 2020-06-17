نشرت ” منى السابر ” والدة الفنانة البحرينية ” حلا الترك ” صورة لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” أثارت الجدل بين المتابعين .

والتي ظهرت فيها برفقة إبنها الأصغر ” عبد الله ” وهي تحتضنه .. وكتبت في تعليقها عليها : ” حبيبي ولدي .. الله يحفظك ويخليك لي وأشوفك فوق فوق بالعلالي ” .

وتابعت : ” الله لا يحرمني منك وتكون بار الوالدين .. وأشوفك معرس تخيلوا أنا أم المعرس .. الله يرضى عليك ” .

الأمر الذي أثار التساؤلات بين المتابعين حول موقف منى السابر من إبنتها حلا الترك وإبنها الأكبر محمد .. وإذا كان إهتمامها بعبد الله فقط يعني تبرؤها منهما .

وخاصة بعد تجاهل السابر لإبنتها في الفترة الأخيرة في مناسبتين يخصوا حلا وهما عيد ميلادها ال 18 وتخرجها من الثانوية .. حيث لم توجه لها أيا من عبارات التهنئة أو المعايدة على حساباتها .