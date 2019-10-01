والدة حلا الترك تظهر بإطلالة تشبه نادين نسيب نجيم

نشرت ” منى السابر ” والدة الفنانة البحرينية ” حلا الترك ” مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” .

وظهرت منى السابر وهي بأحد صالونات التجميل وتجري تغييرا جديدا في شكلها بتصفيف شعرها وتغيير لونه وتجدد من إطلالتها .

وكتبت منى في تعليقها على الفيديو : ” شنو رأيكم في اللوك ” .

وحقق مقطع الفيديو تفاعلا كبيرا بين متابعيها والذي بلغ عدد مشاهداته حوالي 52 ألف مشاهدة وتوالت التعليقات عليه والتي كانت معظمها حول أن شكلها الجديد يشبه إلى حد كبير الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم .

فجاءت التعليقات مثل : ” تشبهين نادين نجيم ” و ” بتشبهي نادين نسيب نجيم كتيير ” و ” تشبهي نادين نجيم بالشعر الطويل ” .