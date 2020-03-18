والد قتيل فيلا نانسي عجرم يكشف عن عزل العائلة للمحامية ” رهاب بيطار “

خرج والد الشاب ” محمد الموسى ” قتيل فيلا الفنانة اللبنانية ” نانسي عجرم ” في مقطع فيديو تم تداوله على عدد من الحسابات على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” كشف من خلاله عن مفاجأة غير متوقعة بالقضية .

حيث أعلن والد القتيل عن قرار اتخذته العائلة بخصوص عزل المحامية ” رهاب بيطار ” عن القضية وأنه تم إبلاغها بذلك .

كما توجه بالشكر إلى كل العاملين في الوسط الإعلامي وناشطي المواقع الذين تابعوا القضية .. فقال : ” لابد من الشكر لجميع العاملين بوسائل الإعلام والصحافة المتابعين لقضية المرحوم محمد لهالمرحلة ” .

وتابع : ” ولكن لضرورة الدعوى تم عزل الدكتورة رهاب بيطار كمحامية عن المرحوم محمد وتم تبليغها بذلك بتاريخ 16/3/2020 شاكرين تعاونها معنا بالقضية ولها جزيل الشكر ” .

الأمر الذي أثار الكثير من التساؤلات والانتقادات عن السبب من وراء اتخاذ هذا القرار خاصة في ظل الجهد الكبير الذي بذلته بيطار من أجل القضية وإنها كانت في مراحلها الأخيرة وتعرضت إلى الكثير من الضغوطات للوصول إلى حقهم القانوني .

وعلى الجانب الآخر نشرت الدكتورة رهاب بيطار عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” منشورا تتضمن آية قرآنية : ” قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولوا الألباب “.

وهو ما فسره المتابعون بأنها ترد على قرار والد محمد الموسى وطلبوا منها أن تكشف عن السبب من وراء إنهاء مهمتها في القضية وكشف الحقيقة بكل شفافية .