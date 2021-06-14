خرج ” توماس ماركل ” والد ميعان ماركل بتصريحات له في برنامج تلفزيوني أسترابلي مساء يوم أمس الأحد اتهم من خلالها الإعلامية الشهيرة ” أوبرا وينفري ” بالخداع واستغلال زوج إبنته ” الأمير هاري ” .

حيث أشار توماس ماركل إلى أن أوبرا وينفري قامت بخداع الأمير هاري لقول أشياء خلال مقابلته التلفزيونية معها في شهر مارس الماضي كان لا يجب أن يقولها واصفا إياه بأنه ” ضعيفا للغاية ” .

فقال : ” لدي ما أقوله أوبرا وينفري على سبيل المثال اعتقد أنها تمارس الألاعيب على هاري وميغان .. وتستخدمهما لبناء شبكتها وبرامجها الجديدة ” .

وتابع والد ميغان ماركل : ” وأعتقد أنها استغلت رجلا ضعيفا للغاية وجعلته يقول أشياء يجب ألا يقولها على التلفزيون .. ستخالفني أوبرا الرأي بالطبع وقد تقاضيني ولكن لا يهمني ” .