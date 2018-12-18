والد ميغان ماركل يطلب من الملكة ان تتدخل!

طلب والد دوقة ساسكس ميغان ماركل، زوجة الأمير هاري، من الملكة إليزابيث أن تتدخل لحل مشكلته مع ابنته.

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وقال توماس ماركل للملكة إليزابيث في مقابلة تلفزيونية بثتها قناة آي.تي.في: “أقدر أي شيء يمكنها القيام به. أعتقد أنها تريد حل المشكلات العائلية. فالأسر، سواء كانت ملكية أم لا، متشابهة ويجب أن تظل مترابطة بخاصة في وقت عيد الميلاد”.

وتابع ماركل أن ميغان لم ترسل له بطاقة معايدة بمناسبة عيد الميلاد، وإنه يأمل أن يتمكن هو وابنته في وقت ما من إعادة بناء علاقتهما.

وأنهى الحديث قائلاً: “كل ما يمكنني قوله هو أنني هنا، وحاولت الاتصال بها واحتاج أن تسعى إلي. أحبها جداً، أحب ابنتي جداً ويجب أن تعرف هي ذلك”.