كشف ” توماس ماركل ” والد ميغان ماركل زوجة الأمير هاري في مقابة له مع قناة ” فوكس نيوز ” عن عزمه اللجوء إلى القضاء والذهاب إلى المحكمة من أجل رؤية حفيديه ” آرتشي وليليبت ” .

حيث تعهد والد ميغان ماركل بمقاضاة إبنته وزوجها بسبب حقوق الزيارة مؤكدا على أنه لم يرى حفيديه منذ ولادتهما حتى الآن .

فقال : ” سأقدم التماساً إلى محاكم كاليفورنيا من أجل حقي في رؤية أحفادي في المستقبل القريب جداً ” .

كما هاجم توماس ماركل إبنته ميغان وزوجها الأمير هاري متهما إياهم بأنهما أبوين سيئين وادعى أنهما إرتكبا أخطاء كبيرة في قراراتهما المتعلقة بتربية أطفالهما .

وأضاف مطالبا بتعميد حفيدته “ليليبت” في كنيسة الملكة قائلا : ” أود أن أغتنم هذه الفرصة لأطلب من جلالة الملكة والعائلة البريطانية والعائلة المالكة السماح لـ”ليلي” بتعميدها لأول مرة في كنيسة الملكة ” .