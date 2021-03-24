روى زوج أربعيني قصة تعرضه للنصب والاحتيال من قبل زوجته بعد أن أقنعته بالموافقة على زواجه من أخرى مقابل أن يكتب لها قطعة أرض سكنية في أبحر الشمالية، تقدر قيمتها بأكثر من 800 ألف ريال.

وتابع الزوج وفقاً لـ”الوطن”، أنه بعد أن سجل الأرض باسم زوجته قامت برفع قضية دعوى طلاق عليه. فتوجه إلى مكتب محاماة لطلب استشارة قانونية، بشأن موقفه من رفع دعوى احتيال ونصب ضدها.

وأوضح “قانوني” أن ما قام به الزوج من كتابة الأرض باسم زوجته، يعتبر إجراء رسميا لا يحق الاعتراض عليه، لأنه قام بالتنازل عن تلك الأرض ونقل ملكيتها إلى زوجته، بالتالي لا يحق له أن يرفع عليها قضية احتيال.