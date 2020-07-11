حل الكاتب المصري ” وحيد حامد ” ضيفا مع الإعلامي ” وائل الإبراشي ” في برنامجه التاسعة المذاع على القناة الاولى المصرية .

وتحدث وحيد حامد خلال الحلقة عن موقفه واعتراضه الشديد على فكرة رفض بعض الممثلين لمشاهد اللمس فقال : ” لو مشهد بين أم وإبن يتعمل إزاي .. الممثل اللي معترض على مشاهد اللمس يمشي ويجي غيره والسيطرة لازم تكون للمخرج ” .

وأعرب عن إعتراضه على مصطلح ” السينما النظيفة ” مشيرا إلى أنه لا أساس ولا معنى له وأنه دخيل على الصناعة في السنوات الأخيرة ولم نسمع عنه قديما .

وأضاف أن هذا المصطلح أتى من الأساس من الخليج حيث تأسست شركة بمصر وكان الهدف من ذلك هو ضرب صناعة السينما في مصر .

وعن الشروط التي قد صرح بها الفنان ” يوسف الشريف ” مؤخرا عن رفضه للعري واللمس والمشاهد الجريئة في أعماله .

علق وحيد حامد على ذلك بأن يوسف الشريف ينشر فكر ضال متشدد فوضوي في المجتمع ومتعجبا حول معاملة المرأة كعورة .. وطالب بنشر هذا الفكر السلفي في المجتمع .