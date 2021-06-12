أعلنت وزارة الحج والعمرة في السعودية في بيان لها اليوم السبت عن الضوابط والآليات التي سيتم اتباعها في موسم الحج للعام الهجري 1442 ه .

فجاء في البيان : ” في ضوء ما يشهده العالم أجمع من استمرار تطورات جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) وظهور تحورات جديدة له سيتم حصر التسجيل لأداء فريضة حج 1442 ه على المقيمين والمواطنين من داخل المملكة فقط ” .

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي أعداد حجاج هذا العام سيكون 60 ألف حاج للمقيمين من كافة الجنسيات والمواطنين داخل المملكة وذلك للتأكيد على ضمان صحة وسلامة وأمن الحجاج .

كما أكدت على ضرورة أن تكون الحالة الصحية للراغبين في أداء فريضة الحج خالية من الأمراض المزمنة وأن يكونوا ضمن الفئات العمرية من (18 إلى 65 عاماً) للحاصلين على اللقاح وفق الضوابط والآليات المتبعة في المملكة لفئات التحصين .