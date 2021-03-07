أدلى السفير ” ضيف الله الفايز ” الناطق الرسمي بإسم وزارة الخارجية الأردنية بتصريحات صحفية له حول حادث وفاة الناشط الأردني ” عبد الله العمري ” الشهير ب ” عبود العمري ” في جنوب إفريقيا عن عمر ناهز 23 عاما .

الذي لقى مصرعه يوم أمس السبت في حادث سير مروع وكان برفقة 4 من أصدقائه ولكنهم نجوا من الحادث وتعرضوا لبعض الإصابات فقط .

فقال الفايز أن الخارجية الأردنية تعمل مع السلطات المحلية في جنوب إفريقيا على تجهيز جثمان العمري لإعادته إلى أرض الوطن في أسرع وقت .

وعن المصابين أشار إلى إنهم في حالة صحية جيدة ووضعهم مستقر وقد غادروا المستشفى وتم تأمينهم بمكان إقامة لحين عودتهم إلى المملكة .

وأضاف ضيف الله الفايز أن التقرير الأولي للحادث يشير إلى إنقلاب المركبة التي كان يستقلها الشباب الأردنيون فيما لم يصدر التقرير النهائي من قِبل السلطات في مدينة كيب تاون .