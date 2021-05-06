أعلن ” جون كيربي ” المتحدث بإسم وزارة الدفاع الأمريكية ” البنتاغون ” عن أن القيادة الاستراتيجية الأمريكية تراقب مسار الصاروخ الصيني الذي خرج عن سيطرة بكين في الساعات القليلة الماضية .

ورفضت البنتاغون تحديد المكان الذي سيسقط فيه الصاروخ الصيني ” لونج مارش 5 بي ” مشيرة إلى أنه من السابق لأوانه تحديد مكان سقوطه .

وأضاف جون كيربي أنه من المؤكد دخول الصاروخ للمدار الجوي للأرض فجر يوم السبت المقبل .

وأشار المتحدث بإسم وزارة الدفاع الأمريكية حول دراسة البنتاغون إسقاط الصاروخ بصاروخ دفاعي من الأرض بأنه يتم الأخذ في الاعتبار خيارات كثيرة وأن الصورة ستكون أكثر وضوحا في الساعات المقبلة .

يذكر أن الصاروخ الصيني كان قد عن سيطرة بكين في الساعات الماضية خلال مهمة مرتبطة ببرنامج الفضاء التابع للصين ويصل وزنه إلى أكثر من عشرين طنًا .

وبحسب موقع ” أكسيوس ” الأمريكي أن هذه ليست المرة الأولى التي ينزل فيها صاروخ أو مركبة فضائية أطلقتها وكالة الفضاء الصينية إلى الأرض بشكل غير متحكم فيه .