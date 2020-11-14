خرج وزير الداخلية اللبناني ” محمد فهمي ” بتصريحات مثيرة للجدل خلال مقابلة تليفزيونية له تحدث فيها عن إجراءات الإغلاق التي اتخذتها الحكومة اللبنانية والإقفال العام مع ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد .
فتحدث محمد فهمي كما ظهر في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن منع التجول التام الذي سيبدأ من اليوم السبت ويتضمن منع خدمات توصيل الطعام إلى المنازل ” الدليفيري ” .
ورد على ذلك ساخرا : ” هيدا مفيد للصحة وبيضعف الواحد .. وشغلة ثانية فيه الممثل جورج خباز بيقول كل يوم ديليفري .. يطبخوا شوي النسوان ” .
الأمرالذي أثار الغضب بين المتابعين خاصة اللبنانيات والناشطات والجمعيات النسائية أيضا منتقدين تصريحات وزير الداخلية اللبناني التي تتسم ب ” الذكوية ” على حد وصفهم وتسطيح عمل المرأة وتنميطه بأن ما تقوم به يقتصر فقط على المطبخ والأعمال المنزلية .
من وحي الموضوع هُناك شيلة فلسطينية أطاحت مؤخراً بوزير الداخلية الأُردني و رفعت الحصانة عن ١٨ نائب و حبست نصف شباب الأردن ….. الله حيهم الفلسطينية
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