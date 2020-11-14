خرج وزير الداخلية اللبناني ” محمد فهمي ” بتصريحات مثيرة للجدل خلال مقابلة تليفزيونية له تحدث فيها عن إجراءات الإغلاق التي اتخذتها الحكومة اللبنانية والإقفال العام مع ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد .

فتحدث محمد فهمي كما ظهر في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن منع التجول التام الذي سيبدأ من اليوم السبت ويتضمن منع خدمات توصيل الطعام إلى المنازل ” الدليفيري ” .

ورد على ذلك ساخرا : ” هيدا مفيد للصحة وبيضعف الواحد .. وشغلة ثانية فيه الممثل جورج خباز بيقول كل يوم ديليفري .. يطبخوا شوي النسوان ” .

الأمرالذي أثار الغضب بين المتابعين خاصة اللبنانيات والناشطات والجمعيات النسائية أيضا منتقدين تصريحات وزير الداخلية اللبناني التي تتسم ب ” الذكوية ” على حد وصفهم وتسطيح عمل المرأة وتنميطه بأن ما تقوم به يقتصر فقط على المطبخ والأعمال المنزلية .

هيدا وزير الداخلية قال معليش”خلي النسوان يطبخوا شوي." معالي الوزير متقل ذكورية على العشاء . عينة عن مستوى الخطاب و الوعي بين السياسيين بهالبلد. Lebanon’s minister of interior ahead of tomorrow’s lockdown “let the women cook”when asked abt the closure of restaurants and delivery pic.twitter.com/GnxtsurOWT — Dalal Mawadدلال معوض (@dalalmawad) November 13, 2020