أثار وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح، اليوم الثلاثاء، صدمة للكثيرين بعد تصريح له جول جائحة كورونا وتأكيده أنها ”لن تنتهي وستبقى معنا إلى يوم القيامة“.

تصريح الوزير جاء في الجلسة الخاصة التي عقدت في مجلس الأمة لمناقشة إجراءات الحكومة للتعامل مع فيروس كورونا، وفق صحيفة ”القبس“ المحلية.

وزير الصحة د.باسل الصباح : ما أقصده بأن الفيروس باقي ليوم القيامة هو أن #كورونا مثل الفيروسات الاخرى التي لم تنتهي ومستمرة حتى الآن وتم التعايش معها بأدوية وتطعيمات.

جميع الاطفال وفئات أخرى لن يستطيعوا أخذ اللقاح. pic.twitter.com/rPTTp4L1QE — المجلس (@Almajlliss) February 16, 2021

وأضاف خلال مداخلته أن ”الحل يكمن بالتحصين فقط“، لافتًا إلى أن ”جميع الأطفال لن يستطيعوا أخذ اللقاح وفئات أخرى لن تأخذه أيضًا، ولكن بعض الإجراءات ستحد من انتشاره“.

وأكد الدكتور الصباح، أن ”الوضع الوبائي بانتشار سريع وهناك زيادة في عدد الإصابات“، ملمحًا إلى أنه ”قد يتم اتخاذ إجراءات أشد إن لم يتم اتباع الإجراءات الاحترازية بالتباعد وارتداء الكمام وعدم التجمع بشكل عام“.

وأعلن وزير الصحة الكويتي أن 137 ألف شخص تلقوا اللقاح إلى الآن منهم 119 ألف مواطن، مبينًا أن الكويت حصلت على المطعوم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا، وأن 454 ألف شخص سجل على المنصة لأخذ اللقاح منهم 215 ألف مواطن و238 ألف مقيم.

فجر السعيد ترد على وزير الصحة الكويتي

وقد ردت الاعلامية الكويتية فجر السعيد على كلام وزير الصحة مؤكدة انه لا توجد جائحة تبقى للابد وقالت في تغريدة لها عبر حسابها على تويتر: “منظمة الصحة العالمية تقول لازم تكون حريصين بإستخدام مفردة #جائحة ومعالي #وزير_الصحه طايح فينا تخرع انا لله وإنا اليه راجعون ولا حول ولا قوّة الا بالله”.

وتابعت فجر السعيد: “معالي #وزير_الصحه يجب ان يجيد إختيار مفرداته هل يعلم معاليه بأنه لا يوجد #جائحة تظل إلى الأبد الأوبئة تنتهي بعد فترة زمنية و لكن الڤيروس اهو اللي يبقى …#جائحة الإنفلونزا الأسبانية انتهت بعد 3 سنوات و لكن الڤيروس نفسه موجود إلى اليوم”.

منظمة الصحة العالمية تقول لازم تكون حريصين بإستخدام مفردة #جائحة ومعالي #وزير_الصحه طايح فينا تخرع انا لله وإنا اليه راجعون ولا حول ولا قوّة الا بالله — فجر السعيد (@AlsaeedFajer) February 16, 2021