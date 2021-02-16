نقلت صحيفة ” القبس ” الكويتية تصريحات وزير الصحة الكويتي ” باسل الصباح ” عن فيروس كورونا المستجد والتي أدلى بها خلال كلمته في الجلسة الخاصة التي عقدت اليوم الثلاثاء في مجلس الأمة لمناقشة إجراءات الحكومة للتعامل مع الفيروس .

فقال الدكتور باسل الصباح أن جائحة كورونا لن تنتهي وستبقى معنا إلى يوم القيامة .. وأن الحل يكمن بالتحصين فقط .

وأشار إلى أن جميع الأطفال لن يستطيعوا أخذ اللقاح وفئات أخرى لن تأخذه أيضًا ولكن بعض الإجراءات ستحد من انتشاره .

وأضاف الصباح : ” قد نضطر إلى الإغلاق الكلي أو الجزئي للحد من انتشار الفيروس خاصة السلالات الجديدة إن لم يتم إتباع الإجراءات الاحترازية بالتباعد وارتداء الكمامة وعدم التجمع بشكل عام .. فالوضع الوبائي بانتشار سريع وهناك زيادة في عدد الإصابات ” .