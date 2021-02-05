أصدرت جماعة الحوثيين في اليمن قراراً بمنع صرف وسائل تنظيم الأسرة إلا وفق شروط مشددة، مما أثار استياء وسخطاً وسخرية واسعة بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد الذين اشتكوا من التضييق على المواطنين والانتهاكات بحق النساء وخياراتهن وقراراتهن بشأن الإنجاب.

الناشطون نشروا مذكرتين رسميتين صادرتين عن وزارة الصحة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، توجه بمنع صرف وسائل تنظيم الأسرة إلا وفق شروط مشددة. ووجهت إحدى المذكرتين بإلغاء العمل بـ”قلاب المشورة” (دليل إرشادات حول وسائل منع الحمل) من المرافق الصحية بحجة تعارضه مع “الهوية الإيمانية”، مشيرة إلى أن “دليلاً وطنياً” لتنظيم الأسرة قيد الإعداد. وشددت المذكرة الثانية على منع صرف وسائل تنظيم الأسرة إلا بموافقة الزوج على استخدام الزوجة لها، وإرفاق البطاقة العائلية أو عقد الزواج، وإلزام الزوج بالتواجد، فضلاً عن توثيق خطي من الزوج بالموافقة.

وربط المدوّنون القرار الحوثي بتعميم أصدره النظام الإيراني بحظر وسائل منع الحمل للنساء، منتصف يناير/كانون الثاني الحالي، يتماشى مع سياسة المرشد الإيراني علي خامنئي، لزيادة عدد المواليد. وأطلقوا وسوماً أبرزها “#اللولب” و”#اللولب_يأخر (يؤخر)_النصر”، للسخرية من قرار الحوثيين. واعتبر الحراك النسوي اليمني الخطوة انتهاكاً مباشراً لحريات وحقوق النساء وصحتهن الإنجابية.

سابقاً أصدرت جماعة الحوثيين قراراً يمنع النساء من مزاولة العمل، وأقدمت على مداهمة بعض المطاعم في صنعاء وإرغام العاملات على ترك وظائفهن، فضلاً عن منعها إقامة حفلات التخرج المختلطة وإلزام الجامعات ومعاهد اللغة باتخاذ إجراءات فصل بين الجنسين. وخصص أئمة المساجد في المناطق الخاضعة لسيطرة جماة الحوثيين خطبة يوم الجمعة الماضي لمهاجمة النساء، معتبرين عملها في مجالات غير مدارس الفتيات والتطبيب النسائي أمراً غير مقبول.

إن قرار السلطات الحوثية بمنع النساء من العمل في المطاعم هو مخزي وتمييزي. نقف مع كل النساء في كفاحهن ونضالهن من أجل حقوقهن في #اليمن pic.twitter.com/w2FA4ROorD — منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) January 29, 2021

من جانبها، انتقدت “منظمة العفو الدولية” (أمنستي) قرار جماعة الحوثيين، واصفة إياه بالمخزي والتمييزي. وأكدت عبر “تويتر” أنها “تقف مع كل النساء في كفاحهن ونضالهن من أجل حقوقهن في اليمن”.