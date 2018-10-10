وسط ظروف غامضة.. مقتل مبتعث سعودي داخل شقته في فلوريدا

عثرت الشرطة الأمريكية أول أمس الأحد على مبتعث سعودي مقتولاً داخل شقته بمدينة ميامي التابعة لولاية فلوريدا.

وأوضحت الشرطة أن المبتعث ياسر طلال أبو الفرج البالغ من العمر 23 عاماً ويدرس الهندسة في جامعة ميامي، وجد عليه آثار اعتداء، وأكدت أنها بدأت التحقيق في الواقعة وستتعامل معها كجريمة قـتـل ورصدت مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات تقود لضبط الجناة

ونعت الجامعة الطالب، وتم إلغاء دروس الهندسة المعمارية يوم الإثنين 8 أكتوبر حداداً على وفاته، وأعرب الطلاب وأعضاء هيئة التدريس عن حزنهم لوفاته مشيدين بأخلاقه ومسيرته الدراسية.