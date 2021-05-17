يواصل الداعية الاماراتي وسيم يوسف في هجومه على حركة حماس وذلك في سلسلة تغريدات ينشرها عبر حسابه على تويتر الذي يتابعه عليه اكثر من مليون ونصف متابع.

وفي أحدث هذه التغريدات، عرض وسيم يوسف، مقطع فيديو لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، أثناء تقديم واجب العزاء لعائلة قاسم سليماني.

وقال وسيم يوسف تعليقا على الفيديو:”إسماعيل هنية اتجه إلى طهران، بطائرة خاصة من الدوحة، ليقوم بواجب العزاء لعائلة المجرم قاسم سلیمانی، رغم مرور أعوام على قتله”.

#اسماعيل_هنية اتجه إلى #طهران بطائرة خاصة من #الدوحة ليقوم بواجب العزاء لعائلة المجرم #قاسم_سلیمانی رغم مرور أعوام على قتله !! وما فعل ذلك إلا نكاية بالعرب و ابتزاز للعرب !! بعدما ورط أهل #غزة بالموت والجوع .. #الإخوان_المسلمون pic.twitter.com/3Mw9zc1tvW — Dr. Waseem Yousef (@waseem_yousef) May 16, 2021

وأضاف:”وما فعل ذلك إلا نكاية بالعرب وابتزاز للعرب، بعدما ورط أهل غزة بالموت والجوع”.

كما نشر مقطع فيديو لشخص يهاجم حركة حماس وكتب “بدأ الوعي بالتحرك وبدأ الكثير من أهالي #غزة بتسجيل فيديوهات ضد #حماس_الإرهابية وتعاونها مع #إيران .. لهذا لا تكترثوا لمن يصفق لـ #حماس من خارج #غزة فهؤلاء مجرد ظاهرة صوتية جاهلة لو انقطع عنهم التيار الكهربائي سيبكون فكيف بصوت المدافع !!”.

بدأ الوعي بالتحرك وبدأ الكثير من أهالي #غزة بتسجيل فيديوهات ضد #حماس_الإرهابية وتعاونها مع #إيران .. لهذا لا تكترثوا لمن يصفق لـ #حماس من خارج #غزة فهؤلاء مجرد ظاهرة صوتية جاهلة لو انقطع عنهم التيار الكهربائي سيبكون فكيف بصوت المدافع !!

هذا شاب من #فلسطين استمعوا له pic.twitter.com/3f4G7rd8w2 — Dr. Waseem Yousef (@waseem_yousef) May 16, 2021