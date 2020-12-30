أعلن ” بيتال جوبشيف ” مدرب شباب روسيا في مصارعة السومو عبر حسابه على موقع إنستجرام عن وفاة ” جمبلاط خانوغوف ” مساء أمس الثلاثاء عن عمر يناهز 21 عاما .

فكتب قائلا : ” صاحب الرقم القياسي في كتاب غينيس وأول مصارع سومو في جمهورية قبردينو بلقاريا خانوغوف توفي .. تعازينا للعائلة والأصدقاء ” .

وكان جمبلاط خانوغوف قد حصل على لقب أكبر وأقوى ولد في العالم بعد إدراجه في موسوعة جينيس للأرقام القياسية حيث كان يبلغ وزنه 48 كيلو جرام وهو بعمر 3 سنوات ونصف .. وبلغ وزنه 17 كيلو جرام في عمر السنة .

وفي الـ 17 من عمره حين تخرج في المدرسة الثانوية بلغ وزنه 230 كيلوجراما ثم خفض من وزنه إلى 176 ليصبح بطل جمهورية كاباردينو – بلقار في مصارعة السومو .

ولم تذكر سبب الوفاة ولكن ذكرت وسائل إعلام روسية أن جمبلاط كان يعاني من مشاكل في الكلى .