توفيت ” رشا حلمي ” المذيعة بالتليفزيون المصري بقطاع الأخبار بالهيئة الوطنية للإعلام ” ماسبيرو ” يوم الثلاثاء الماضي إثر إصابتها بفيروس كورونا .

والتي قد أصيبت بالفيروس منذ أيام قليلة وتم نقلها إلى مستشفى الحميات إلى أن وافتها المنية أثناء علاجها .

ونعى زوج رشا حلمي رحيلها عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” في منشور له وقال : ” البقاء والدوام لله وإنا لله وإنا إليه راجعون .. زوجتي السيدة رشا حلمي في ذمه الله ” .

وتابع : ” إنا لله وإنا إليه راجعون .. اللهم اغفر لها وارحمها واجعل أيام مرضها شفيعا لها ” .

كما نعت نقابة الإعلاميين في مصر وفاة المذيعة رشا حلمي في بيان لها جاء فيه : ” فقدنا زميلة عزيزة كانت نموذجا ومثالا واضحا للالتزام في العمل الإعلامي ” .

وأضاف : ” اللهم اغفر لها وارحمها واجعل أيام مرضها شفيعا لها .. رحم الله الزميلة رشا حلمي وألهمنا وذويها الصبر والسلوان .. إنا لله وإنا إليه راجعون ” .