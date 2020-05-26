أعلن الإعلامي ” مصطفى النادي ” عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” عن وفاة المذيعة المصرية بقناة البغدادية ” شيرين جمال ” إثر حادث سير أليم .

فكتب في منشوره ناعيا وفاتها قائلا : ” الزميلة والصديقة صاحبه القلب الطيب شيرين جمال في ذمة الله .. لله ما أعطي ولله ما أخذ وكل شيئ عنده بمقدار ” .

وتابع : ” إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا لفراقك لمحزونون .. ربنا يرحمك يا شيرين ويغفرلك ويرزقك الفردوس الأعلي ” .

وتأتي وفاة الإعلامية المصرية بعد وفاة والدتها بشهرين فقط حيث دخلت في حالة من الحزن والاكتئاب لهذا الأمر .