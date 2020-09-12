توفى صباح اليوم السبت الإعلامي الرياضي ونجم نادي الزمالك المصري الأسبق للكرة الطائرة ” عزمي مجاهد ” متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد خلال وجوده بأحد المستشفيات .

وأعلن ” أمير عزمي مجاهد ” نجل الفقيد عن الخبر في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” قائلا : ” أبويا في ذمة الله ” .

وكان اتحاد الكرة المصري الذي عمل به عزمي مجاهد كمديرا للمركز الإعلامي لأكثر من 4 سنوات قد نشر عبر حساباته المختلفة على مواقع التواصل الإجتماعي منشورا مساء أمس الجمعة يتمنى الشفاء له وذلك بعد تدهور حالته الصحية .

يذكر أن عزمي مجاهد كان من أبرز لاعبي الكرة الطائرة فى مصر ونادى الزمالك .. وتوج مسيرته الرياضية بالحصول على 4 أوسمة رياضية من رئاسة الجمهورية خلال عمله لاعبا ومدربا لنادى الزمالك والمنتخب .

واتجه عزمى مجاهد للعمل العام بعدها حيث تولى منصب عضو مجلس إدارة نادى الزمالك ثم عمل بإدارة المتابعة باتحاد الكرة .. كما قدم العديد من البرامج الإعلامية في السنوات الأخيرة .