أعلن الشاعر ” تميم البرغوثي ” عن وفاة والده الروائي والشاعر الفلسطييني ” مريد البرغوثي ” يوم أمس الأحد عن عمر ناهز ال 77 عاما في العاصمة الأردنية عمّان .

وذلك في منشور له عبر أحد حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن صورة له برفقة والده الراحل ووالدته الروائية المصرية الراحلة ” رضوى عاشور ” .

وكتب تميم البرغوثي في تعليقه على الصورة قائلا : ” رحم الله أبي وأمي ” .

كما نعت وزارة الثقافة الفلسطينية رحيل مريد البرغوثي فقال ” عاطف أبو سيف ” وزير الثقافة : ” برحيل الشاعر والكاتب مريد البرغوثي تخسر الثقافة الفلسطينية والعربية علما من أعلامها ورمزا من رموز الإبداع والكفاح الثقافي الوطني الفلسطيني ” .

وتابع : ” البرغوثي الذي رحل في أوج عطائه وإبداعه سيظل منارة فكرية وثقافية تهتدي بإبداعها الأجيال ” .