توفى منذ قليل الكاتب الصحفي المصري ” مكرم محمد أحمد ” عن عمر يناهز 86 عاما بعد تعرضه لوعكة صحية نقل على إثرها لأحد المستشفيات لتلقى العلاج .

وحرص عدد من الصحفيين على نعي مكرم محمد أحمد عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي جاء من بينهم الصحفي والبرلماني المصري ” مصطفى بكري ” .

فكتب في تغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر : ” البقاء لله والعزاء للأستاذ القدير مكرم محمد أحمد الذي وافته المنية بعد رحلة طويله من العطاء في بلاط صاحبة الجلالة ” .

وتابع : ” سنوات طوال كان فيها مكرم محمد أحمد فارسا ومناضلا دفاعا عن الوطن ومؤسساته .. رحم الله أستاذنا وألهم أسرته الصبر والسلوان ” .

يذكر أن مكرم محمد أحمد شغل العديد من المناصب الهامة فهو نقيب الصحفيين المصريين السابق والأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق .