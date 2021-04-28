توفيت السيدة المصرية ” سمر الراوي ” صاحبة صرخة ” طلعني يا ولدي ” التي قالتها بعد نجاتها من حادث تصادم قطاري سوهاج من أجل إنقاذها يوم أمس الثلاثاء متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا .

فقال شخص يدعى ” أحمد حنفي ” وهو جار السيدة سمر الراوي أنها كانت تقيم في دار للمسنين بعد نجاتها من حادث تصادم القطارين وأصيبت قبل أيام بفيروس كورونا وتم نقلها إلى مستشفى حميات سوهاج حيث توفت هناك .

وكانت السيدة التي تبلغ من العمر 60 عاما قد روت في وقت سابق بعد الحادث الذي تعرضت له وأسباب ركوبها لهذا القطار أنه كانت توجد مشكلة بينها وبين إبنها الذي قام بطردها من المنزل وأصبحت بلا مأوى .

لتقرر أن تستقل القطار المتجه من نجع حمادي إلى القاهرة للإقامة بمسجد السيدة زينب ثم وقع حادث التصادم الذي نجت منه وأصيبت بعدة كدمات فقط .

وبعد تداول قصتها قررت وزيرة التضامن الاجتماعي نقل السيدة سمر الراوي إلى دار المسنين بمحافظة سوهاج وتوفير كافة سبل الرعاية لها مع صرف مساعدة فورية لها من مؤسسة التكافل الاجتماعي بالإضافة لصرف التعويضات اللازمة وفقا لتقريرها الطبي .