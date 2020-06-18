أعلن ” محمد شاكر ” نجل اليوتيوبر الشهيرة ” ماما سناء ” عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” عن وفاة والدته عن عمر يناهز 61 عاما بعد صراع مع المرض صباح اليوم الخميس .

فكتب قائلا : ” إنا لله وإنا إليه راجعون .. والدتي ماما سناء توفت إلى رحمة الله ” .

وتفاعل المتابعون على السوشيال ميديا بشكل كبير على الخبر منذ إعلانه والذين حرصوا على نعيها والدعاء لها وتذكر ضحكتها ومواقفها التي اعتادوا على رؤيتها مع إبنها في أكثر من فيديو .

يذكر أن ماما سناء اشتهرت بعمل فيديوهات طريفة مع إبنها ” محمد ” من خلال تطبيق ” تيك توك ” والتي كان البعض منها يحرصون من خلاله على توجيه رسائل مفيدة للمتابعين .