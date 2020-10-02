توفي أمس الخميس الأب الروحي وعضو المجلس الروحاني للإيزيديين، خرتو حجي اسماعيل “بابا شيخ”، في احد مستشفيات اربيل، في كردستان العاق، عن عمر ناهز 87 عاما.
ونُقل بابا شيخ الى احد مستشفيات محافظة دهوك قبل يومين على إثر تدهور حالته الصحية.
وولد خرتو حاجي اسماعيل “بابا شيخ” في قرية إيسفنة في قضاء شيخان من عائلة دينية من الاب والجد، ويعد الاب الروحي للديانة الإيزيدية منذ عام 1995.
وكان بابا شيخ يعاني من مرض في الكلى حيث تم نقله الى مستشفى سردم في اربيل وتوفي فيها.
الطائفة الايزيدية ،؟هي جزء من الاكراد يعني نظريا في الأنساب هم اخوان ….. الا ان لهم ديانتهم الخاصة ، ويلبسون سراويل كذلك ، لكنهم ناس جدا مسالمين ، يعيشون في شمال العراق في منطقة جبل سنجار ، أجبرتهم داعش على التحول للإسلام او الهرب الى خارج المنطقة ، وباعت نسائهم في أسواق النخاسة ، وحصلوا على تعاطف عالمي كبير ، ما شاء الله على الشعب العراقي مكون من جميع الأعراق والقوميات ، فقط محتاجين شوية امازيغ ونصير متحف بشري مثلما نحن متحف حضاري عريق ، لا اعليكم أتولى انا شخصيا تلك المهمة قريبا.
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