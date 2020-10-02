توفي أمس الخميس الأب الروحي وعضو المجلس الروحاني للإيزيديين، خرتو حجي اسماعيل “بابا شيخ”، في احد مستشفيات اربيل، في كردستان العاق، عن عمر ناهز 87 عاما.

ونُقل بابا شيخ الى احد مستشفيات محافظة دهوك قبل يومين على إثر تدهور حالته الصحية.

وولد خرتو حاجي اسماعيل “بابا شيخ” في قرية إيسفنة في قضاء شيخان من عائلة دينية من الاب والجد، ويعد الاب الروحي للديانة الإيزيدية منذ عام 1995.

وكان بابا شيخ يعاني من مرض في الكلى حيث تم نقله الى مستشفى سردم في اربيل وتوفي فيها.