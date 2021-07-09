توفيت، اليوم الجمعة، جيهان السادات قرينة الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، عن عمر ناهز 87 عاما؛ بعد صراع مع المرض.

ونعت رئاسة الجمهورية جيهان السادات زوجة الراحل ”بطل الحرب والسلام“، في بيان نشرته عبر ”فيسبوك“.

وقالت في البيان: ”تنعى رئاسة جمهورية مصر العربية ببالغ الحزن والأسى السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، والتي قدمت نموذجا للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة، الذي مثل علامة فارقة في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة“.

وأوضح البيان أن ”الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قرارا بمنح جيهان السادات وسام الكمال، مع إطلاق اسمها على محور الفردوس“.