توفي يوم أمس الجمعة رجل الأعمال ” أحمد بهجت ” أثناء خضوعه لرحلة علاجية في الولايات المتحدة الأمريكية بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 70 عاما .

وكانت قد أعلنت إبنة رجل الأعمال الراحل ” شهد أحمد بهجت ” عن خبر وفاة والدها في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مشيرة إلى أن تفاصيل الجنازة والعزاء ستعلن قريبًا .

فكتبت شهد في منشورها : ” الحمد لله من قبل كل شيء الحمد لله من بعد كل شيء الحمد لله على كل شيء .. إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا أبي لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا ” .

وتابعت : ” إنا لله وإنا إليه راجعون .. توفي إلى رحمة الله أبي السيد الدكتور أحمد بهجت فتوح ” .

ويعد أحمد بهجت من أبرز رجال الأعمال المصريين خلال العقود الماضية حيث أسس عدة شركات في الأجهزة الالكترونية والاستثمارات العقارية كما أسس أكبر مدينة للألعاب والملاهي في الشرق الأوسط ” دريم بارك ” .

وبالإضافة إلى ذلك انشأ أحمد بهجت أول قناة فضائية خاصة في مصر وهي قناة دريم في عام 2001 على القمر المصري نايل سات .